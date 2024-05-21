Брутальный Tank 800: появились новые фотографии трехрядной версии

На фотографиях, которые публикует китайский портал Autohome, запечатлена шестиместная версия новейшего Tank 800, появление которой до сих пор не было подтверждено. Как правило, варианты с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду позиционируются как самые роскошные. А так как Tank 800 прочат в конкуренты чуть ли не Rolls-Royce Cullinan, то можно предположить, что такой внедорожник рассчитан на VIP-персон, которые предпочитают передвигаться с личным водителем.

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О модели Tank с индексом 800 известно следующее: он позаимствует новую платформу с многорычажной задней подвеской у Tank 700, но будет отличится настройками подвески и расширенными опциями комфорта. В линейке бренда внедорожнику отведено место флагмана, и ему прочат мощную гибридную установку Hi4-T на основе 3,0-литровой «шестерки». ДВС совместно с электромотором будут развивать 523 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

CarNewsChina пишет, что сравнения с Rolls-Royce Cullinan, скорее всего, форсирует в китайских СМИ сама Great Wall, на деле же Tank 800 предстоит конкурировать скорее с Infiniti QX80 и Lexus LX 600. По предварительным оценкам, Tank 800 будет стоить примерно 800 тысяч юаней, что эквивалентно 10 тысячам рублей. Для сравнения: самый роскошный «внедорожный» флагман Tank 700 был оценен в 700 тысяч юаней (8,8 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Концептуальный прототип Tank 800 показали еще несколько лет назад. По пути на конвейер дизайн модели в значительной степени упросили, в частности, машина лишилась массивного бампера, изменилась окантовка радиаторной решетки, пропали дополнительные оконные секции в задних стойках, а задние фонари сделали в форме бумерангов.

Ранее в Great Wall заявляли, что российский рынок является для марки Tank одним из приоритетных, так что у «восьмисотого» есть все шансы добраться до нашей страны. Потенциально он может заменить россиянам Mercedes-Benz GLS и уже упомянутые модели Infiniti и Lexus.