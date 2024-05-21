Объявлены сроки начала производства российского «Атома»

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде, была представлена операционная система для нового отечественного электрического хэтчбека. Помимо этого, глава КамАЗа Сергей Когогин объявил сроки запуска производства модели.

Отвечая на соответствующий вопрос премьер-министра Михаила Мишустина, топ-менеджер заявил, что в планах производителя наладить выпуск серийный модели в 2025 году.

Также Когогин отметил, что сегодня российским электрокаром интересуются не только граждане, но также операторы такси и каршеринга.

Ранее был представлен окончательный дизайн отечественного электромобиля. Компания «Кама», занимающаяся разработкой и выпуском российского электромобиля «Атом», утвердила окончательный внешний вид новинки, с которым она поступит в продажу в следующем году. Об этом рассказал директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании «Атом» Иван Соломин.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

К слову, запустить производство электрокаров «Атом» помогут китайцы. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует средства в отечественные электромобили «Атом». Помимо этого, глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что намерен найти и привлечь и проект китайских партнёров.