Представленный в России кроссовер Changan попал под крупный отзыв

Компания Changan запускает в Китае масштабную отзывную кампанию. Под отзыв в этот раз попадут больше 200 тысяч кроссоверов Changan CS55 Plus.

Поводом для отзыва послужил сбой программного обеспечения блока управления информационно-развлекательной системой, из-за которого изображение с камеры кругового обзора может быть некорректным. По словам производителя, это влияет на поле зрения водителя при движении задним ходом, тем самым увеличивая риск повреждения транспортного средства и создавая угрозу безопасности.

В общей сложности отзыву подлежат 203 414 автомобилей Changan CS55 Plus, выпущенных в период с 8 июля 2021 года по 14 марта 2023 года. Владельцы попавших под него автомобилей должны приехать в сервисный центр для обновления программного обеспечения.