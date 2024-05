Geely запустила продажи нового электрического минивэна LEVC L380 в КНР

Компания открыла предзаказы с возвратным депозитом в 2 000 юаней (примерно 280 долларов США). Этот 5,3-метровый многоцелевой автомобиль от бывшего британского бренда LEVC будет доступен для китайских покупателей уже в этом году, а на рынок Великобритании он выйдет в течение следующих двух лет.

© LEVC

Ранее LEVC начала массовое производство L380 на заводе LEVC New Energy Automobile Co., Ltd в Чжэцзяне, Китай. На этом же предприятии собираются и такси LEVC TX. Во время официальной церемонии было объявлено, что LEVC L380 выйдет на китайский рынок в этом году и станет доступен для покупки в Великобритании в течение следующих двух лет, отмечает сайт 32cars.ru.

LEVC L380 представляет собой большой минивэн с современным дизайном. Передняя часть автомобиля имеет короткий элегантный капот, светодиодную полосу и фары, интегрированные в передний бампер. Внешне он немного напоминает модель Li Mega, но отличается высокой поясной линией и плоской крышей. В салоне LEVC L380 может быть до 8 сидений в компоновке 2 + 2 + 2 + 2. Второй и третий ряды оснащены независимыми капитанскими креслами.

LEVC L380 построен на платформе SOA, основанной на архитектуре SEA. Его размеры составляют 5316 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1940 мм в высоту, а колесная база — 3185 мм.