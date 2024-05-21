Стало известно, какой автомобиль Volga первым запустят в производство

Седан C40 будет первой моделью бренда Volga, которую начнут выпускать на заводе в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу марки.

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«Бизнес седан Volga C-40», — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.