Еще два автомобиля VGV начнут собирать в Белоруссии

На белорусском заводе «Юнисон» приступят к сборке еще двух автомобилей бренда VGV. Речь идет о полноприводном пикапе и электромобиле, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой «Беларусь сегодня».

© unsplash

Портал напоминает о том, что 18 мая «Юнисон» начал серийное производство кроссоверов U70 Pro и U75 Plus. Как и прочие модели бренда, они делят идентичную платформу. Китайский бренд VGV входит в состав крупной компании-производителя грузовиков Sinotruk. Отмечается, что в Китае рамный Howo S6 продают в том числе в дилерских центрах VGV.

Размеры полноприводного пикапа составляют 5400 х 1965 х 1898 мм при колесной базе 3230 мм. Под капотом Howo / VGV S6 установлен 2-литровый турбодизель от Weichai. Мощность мотора достигает 190 л.с., крутящий момент — 420 Нм. С дизельным агрегатом сочетается либо 6-ступенчатая МКП, либо 8-диапазонный «автомат». Собирать в Белоруссии могут начать и электромобиль S6. На задней оси пикапа располагается электромотор мощностью 177 л.с.

«Его питает железо-фосфатная батарея от CATL емкостью 70,2 кВт·ч. Одного заряда ей хватает на 420 км запаса хода по циклу CLTC», - говорится в публикации.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что экономика ЕС находится под угрозой из-за дисбаланса в экономике Китая и стремления КНР заполнить мировые рынки своими электромобилями.