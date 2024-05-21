BYD стал самым желанным новым брендом в Италии

Китайский автопроизводитель BYD успешно провел 2024 год, быстро поднимаясь в мировых рейтингах и завоевав престижную награду на Automotive Dealer Day в Вероне.

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Итальянские дилеры предпочли бы добавить в свой портфель брендов именно BYD, если бы им предоставили такую возможность. В исследовании DealerSTAT 2024, проведенном с 13 марта по 13 апреля и охватившем 34 автомобильных бренда и 66% итальянских дилеров, BYD набрал 32% голосов, став лидером среди новых брендов, имеющих менее 1000 регистраций в 2023 году. Об этом сообщили журналисты сайта 32cars.ru.

BYD намерен продолжать укреплять свои позиции на рынке и расширять свое присутствие в Европе. Компания будет активно работать над развитием своих моделей и совершенствованием технологий, чтобы удовлетворить потребности современных автолюбителей и поддерживать высокие стандарты качества и инноваций.