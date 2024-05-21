Посмотрите, как собирают гибридные пикапы BYD Shark

Компания опубликовала видеоролик, снятый на заводе концерна в китайском Чжэнчжоу с помощью дрона. Весь процесс максимально автоматизирован — за весь ролик, который длится две с половиной минуты, в кадре ни разу не появился человек.

Судя по видеоролику, абсолютно все процессы сборки новейшего пикапа на предприятии проводятся без участия людей. Роботы автоматически выполняют все задачи, начиная от штамповки и сварки и заканчивая сборкой и остеклением.

При этом на ролике не показан процесс установки двигателя, коробки передач и сборки салона, поэтому говорить о том, что пикап полностью собирают без участия человека, не совсем корректно. Вероятно, на самых важных этапах все же задействованы живые сотрудники.

Рамный пикап BYD Shark дебютировал в конце апреля, причем первыми новинку увидели не в родном Китае, а в Америке. Местные журналисты засняли его во время съемок рекламного ролика и выложили снимки в сеть.