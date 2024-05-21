В России будут выпускать новые автомобили Volga трех моделей

В Нижнем Новгороде представили линейку автомобилей Volga. Седан и два кроссовера презентовали председателю правительства России Михаилу Мишустину. Премьеру понравился дизайн, но его разочаровал низкий уровень локализации производства. Масса вопросов к новым «Волгам» есть и у экспертов и поклонников легендарного бренда. «Волга, ты меня удивляешь» — многие помнят этот рекламный слоган начала 2000-х. Актуальным он оказался и 20 лет спустя. Вот что удивило Михаила Мишустина:

— Друзья, я все понимаю, однако у вас где сейчас сделан руль? Китайский?

— Руль да, но на самом деле это же только начало.

— Вы слышите ответ?

— Конечно.

— Руль пока китайский, хочется, чтобы он был российским. Значит, это же не так сложно, как остальные элементы, правда? Мне кажется, мы просто должны сами себе задавать вопрос. То, что простое, — вперед. Я пытаюсь с вами договориться об этом, потому что все время хочу видеть наше российское производство в тех элементах, в тех конструкциях, которые не так сложны. Тем более мы к этому подошли.

Автоэксперты в свою очередь говорят, что в низком уровне локализации на данном этапе как раз нет ничего удивительного. На старте происходит именно так. И тот же руль — это не так просто. В нем подушка безопасности, управление мультимедийной системой, круиз-контроль и так далее. По оценкам экспертов, перспективы локализации производства есть. Renault и Volkswagen в свое время это доказали. Хотя с тем же «Москвичом» процесс идет очень медленно, и больших успехов там пока нет. Но в теории у нас есть мощности, которые нужно загружать, люди, которым нужно дать эту работу, и компетенции тоже есть.

В новой «Волге» экспертов, опрошенных Business FM, удивило другое. По сути, новые «Волги» — это перелицованные китайские Changan. Перелицованные практически в прямом смысле. На этих автомобилях установлены оригинальные решетки радиатора, выполненные в стиле классических автомобилей «Волга». В остальном, по словам экспертов, это седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Uni-Z от Changan. И коллекционера, владельца трех автомобилей «Волга» Алексея Аксенова, удивил прежде всего выбор платформы для возрожденного седана:

Алексей Аксенов коллекционер, автообозреватель, шеф-редактор BFM.ru«Седан — базовая модель новой «Волги», у нас они всегда были седанами, но новая машина относится к D-классу, а хотелось бы, чтобы относилась к Е-классу или к бизнес-классу. Почему? Во-первых, потому что модель D-класса у нас уже есть — это «Москвич 6», который выпускается в Москве. Да, он находится в пограничном сегменте С-D. Но новая Volga C40 лишь немного длиннее и чуть-чуть шире «Москвича», а хотелось, чтобы разница была значительнее, чтобы эти новые «отечественные» автомобили разносились по классам, как это было в советское время. Во-вторых, «Волга» всегда была именно седаном бизнес-класса даже по европейской классификации. Но сейчас до бизнес-класса модель не дотягивает. Что касается кроссоверов, то под брендом «Волга» они никогда не выпускались. Только штучные, вроде полноприводной «Волги 24-95» для Брежнева. В начале 2000-х была попытка сделать современный внедорожник или кроссовер, проект назывался ГАЗ-3106, машина с крайне смелым дизайном, но в серию тоже не пошла, как и более поздние и скромные ее версии. Сейчас это SUV на базе того же Changan, только с шильдиком ГАЗ и стилизованной решеткой радиатора».

Что касается технических характеристик, то на всех трех новых «Волгах» будет установлен один и тот же турбомотор мощностью 188 лошадиных сил в связке с семиступенчатым автоматом. Сколько они будут стоить — пока непонятно. Но по логике «Волги» должны быть дороже «Москвичей». То есть цена должна быть явно выше 2 млн рублей. По этой же логике на «Волги» должны посадить чиновников, по статусу сильно не дотягивающих до уровня Aurus, чтобы придать возрожденному бренду какой-то статус. На свободном рынке у этих машин уже очень много конкурентов китайского производства. И что будет с реальными продажами — прогнозировать преждевременно. Серийное производство новых автомобилей «Волга» должно начаться к концу года. А в следующем планируется переход на производство по полному циклу. Вопрос, со своим ли рулем, пока открыт.