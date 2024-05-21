В Англии продали ВАЗ-2104 с турбомотором Saab

В Великобритании за бесценок продали универсал ВАЗ-2104 с турбодвигателем Saab. Машину вдобавок оснастили коробкой передач от Opel Omega, гольфовским рулевым механизмом с рейкой, новой выпускной системой и новыми шинами Toyo. Характеристики мотора неизвестны — в самом мощном варианте он развивал 208 лошадиных сил и 283 Нм крутящего момента. Автомобиль обошелся новому владельцу в 9100 фунтов стерлингов, или 1,05 миллиона рублей.

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Шансов встретить на дороге Lada Riva — экспортный вариант ВАЗ-2104, 2105 и 2107 — меньше, чем Pagani Zonda. А такой автомобиль, как на фотографиях, вообще уникален. Всё дело в двигателе. Обычные «Ривы» оснащали бензиновыми карбюраторными моторами объемом 1,2, 1,3, 1,5 и 1,6 литра, которые сочетались с четырехступенчатой, а позднее с пятиступенчатой «механикой». Но здесь стоит «турбочетверка» Saab, мощность которой, к сожалению, неизвестна.

© eBay

© eBay

© eBay

© eBay

Речь о B204. Её устанавливали на Saab 900, 9000 и 9−3, причем существовало четыре разновидности этого двигателя. Атмосферный вариант развивал 132 лошадиные силы и 177 Нм крутящего момента, наддувные — до 208 сил и 283 Нм. Самый мощный двигатель имел индекс B204R и предназначался Saab 9−3 Aero/SE. На Riva агрегат работает в паре с коробкой передач от Omega — но на этом изменения не заканчиваются.

Универсалу достался реечный рулевой механизм от «Гольфа», новое сцепление, выхлоп, педальный узел и GPS-спидометр. Перед продажей было проведено комплексное обслуживание, в том числе заменено масло в коробке и мосту. Кузов без ржавчины, да и вообще всё работает так, как надо. Владелец предупреждает: автомобиль не для слабонервных. Покупателю всё удовольствие обошлось в 9100 фунтов стерлингов, что соответствует 1,05 миллиона рублей.