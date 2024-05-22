В Москве на Ленинградском шоссе возобновили движение после массового ДТП

В Москве восстановили движение на Ленинградском шоссе после массового ДТП, в котором столкнулись несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«Проезжая часть освобождена, движение на 29 км Ленинградского шоссе восстановлено», — указывается в публикации.

До этого сообщалось, что на 29 километре Ленинградского шоссе в аварию попали несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Отмечалось, что движение в сторону области затруднено. В Дептрансе советовали выбирать пути объезда.