Супергибрид Lamborghini Revuelto за 140 миллионов купили в России всего за день

В Москве супергибрид Lamborghini Revuelto за 140 миллионов рублей продали за сутки. Как рассказали представители компании, которая первой привезла автомобиль в Россию, владельца уникальной для отечественного рынка новинке действительно нашли всего за один день. Причем ранее аналогичный автомобиль уже выставляли на продажу за ту же сумму, но речь шла об экземпляре, который пока что физически находится не в России.

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Нового владельца обрел суперкар в ярко-желтом оттенке с черными контрастными вставками и красно-черным салоном. Имя первого владельца флагманской модели, разумеется, дилер раскрывать не стал.

При этом ожидается, что в России скоро появится и второй Revuelto — ранее на продажу выставляли еще один экземпляр за те же 140 миллионов рублей. Однако тогда речь шла о черной машине, которая пока находится не в России.

Флагманский супергибрид Lamborghini Revuelto представили в марте 2023 года. Модель сменила на посту Aventador, сохранив привычный 6,5-литровый V12, который вместе с тремя электромоторами на пике выдает 1015 лошадиных сил.