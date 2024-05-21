Кроссовер Evolute i-Joy получит батарею российской разработки

Электрический кроссовер Evolute i-Joy будет оснащаться тяговой батареей, разработанной компанией "Системы автономной энергии" (входит в ГК "Итэлма"), сейчас проходят испытания аккумулятора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

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"Впервые на российском рынке электромобилей будет представлена модель с тяговой батареей отечественной разработки. Российский бренд электромобилей Evolute уже приступил к тестированию тяговой батареи, разработанной компанией "Системы автономной энергии", входящей в ГК "Итэлма". Новый аккумулятор предназначен для городского кроссовера Evolute i-Joy", - рассказали в компании.

Аккумулятор отличается увеличенной емкостью, что обеспечит больший запас хода и улучшит эксплуатационные качества электромобиля. Емкость батареи составит более 60 кВт*ч, что почти на 10 кВт*ч больше, чем текущая версия батареи кроссовера.

"В результате суммарный автономный пробег Evolute i-Joy будет увеличен на 20% и составит до 480 км по циклу WLTP. Номинальное напряжение тяговой батареи оценивается более чем в 350 В, а максимальный ток при нормальном режиме - 260 А на разряд и 200 А на заряд - обеспечит необходимые параметры электромобиля по запасу хода и динамике", - отметили в пресс-службе.

В тестируемой батарее использовано множество компонентов отечественной разработки - от систем термостатирования до блоков управления и телематики. Аккумулятор создан исходя из дорожных и климатических условий страны, имеет функцию быстрого заряда, устойчив к осадкам и температурным перепадам. Батарея оборудована системой охлаждения - экструдированным теплообменником, что позволяет использовать электромобиль при экстремальных морозах (до минус 40 градусов).

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Для подтверждения стопроцентной безопасности технологии планируется проведение необходимых полевых тестов, после завершения которых аккумуляторы будут устанавливаться на электромобили Evolute i-Joy. Ожидается, что в дальнейшем российскими аккумуляторами будут оборудованы и другие модели линейки Evolute, которая сейчас, помимо i-Joy, включает в себя седан i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Jet, минивэн i-Van, а также семиместный гибридный кроссовер i-Space. Все они производятся в Липецкой области.

"Установка батареи российского производства является значительным шагом для стремительно развивающейся индустрии электротранспорта в стране. В сотрудничестве с компанией САЭ мы проведем тщательные лабораторные тесты и приступим к дорожным испытаниям в ближайшее время", - прокомментировал управляющий партнер компании-производителя бренда Evolute Андрей Резников.

О компании

"Системы автономной энергии" - крупнейший разработчик аккумуляторов для электротранспорта в России, входит в группу компаний "Итэлма". Компания также занимается разработкой и производством силовой электроники, а именно тяговых инверторов, зарядных устройств, частотных преобразователей.