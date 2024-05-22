Nissan собирается отложить производство «зеленых» седанов в США

Ожидалось, что производство полностью электрических четырёхдверок под марками Nissan и Infiniti будет налажено в конце 2026 года на заводе в Кантоне (штат Миссури).

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Японская компания Nissan ещё осенью 2021 года презентовала свою долгосрочную стратегию Ambition 2030, а в очередной раз актуализировала её в конце марта текущего года. Так, пару месяцев назад производитель обнародовал бизнес-план, который получил название The Arc. Как Kolesa.ru сообщал ранее, согласно этому плану, продажи должны вырасти на 1 миллион автомобилей, а операционная прибыль должна вырасти более чем на 6% к концу 2026 финансового года. Отметим, план The Arc включает в себя не только марку Nissan, но и Infiniti.

Реализация стратегии предполагает выпуск свыше 30 новых и рестайлинговых моделей обоих брендов по всему миру. Конкретно для североамериканского рынка изначально было предусмотрено семь «совершенно новых моделей», которые должны быть представлены в течение ближайших трёх лет. При этом в указанное количество входят в том числе последовательные гибриды с фирменной установкой e-Power, а также подзаряжаемые гибриды.

Судя по всему, в плане производителя касательно Штатов произошли очередные изменения. Как сообщает Automotive News, сейчас Nissan вносит коррективы в свой план: ожидается, что это позволит повысить конкурентоспособность продукции» японского бренда на американском рынке. Пока производитель уточняет стратегию, разработка двух полностью электрических седанов поставлена на паузу.

Предполагалось, что их производство стартует в конце 2026 года на заводе Nissan в Кантоне (штат Миссури, США). Ожидается, что модели всё-таки встанут на конвейер, но это произойдёт позже; новый срок будет обнародован позже. По предварительным данным, одна из четырёхдверок будет выпускаться под маркой Nissan, вторая – под брендом Infiniti (в основу этой серийной модели может лечь концепт Infiniti Vision QE).

На мощностях этого же предприятия компания намерена также наладить производство двух полностью электрических кроссоверов. Теперь они, судя по всему, опередят на американском рынке новые седаны Nissan и Infiniti. Подробностей об этих SUV пока нет. Кроме того, на этой же площадке в дальнейшем пропишется ещё один «зелёный» паркетник, сравнимый по габаритам с актуальным Nissan Rogue (на других рынках продаётся под именем X-Trail).

Не исключено, что Nissan принял решение отложить разработку «электричек» из-за того, что рынок «зелёных» машин растёт не так быстро, как ожидали производители. Из-за этого об изменениях в стратегии развития ранее уже заявили в Volkswagen, Toyota, Renault, Mercedes-Benz, Stellantis и General Motors.

В настоящее время завод в Кантоне выпускает три модели бренда Nissan: пикапы Titan и Frontier, а также седан Altima. При этом известно, что производство Титана будет завершено грядущим летом, а четырёхдверка, по плану, должна попрощаться с модельным рядом в 2025 году.