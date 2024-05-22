В России завершились продажи кроссовера GAC GS5

Кроссовер GAC GS5 покинул российский рынок. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе китайской марки, "поставки закончились, дилеры продают остатки".

GAC GS5 появился в РФ в середине 2020 года. Тогда предполагалось, что модель составит конкуренцию Kia Sportage и Toyota RAV4. Но этого не произошло. Да и после ухода большинства крупных производителей из РФ автомобиль не пользовался популярностью.

Кроссовер предлагался с безальтернативной 1,5-литровой "турбочетверкой" мощностью 137 лошадиных сил, шестиступенчатой механической либо шестидиапазонной автоматической коробкой передач и только с передним приводом.

В состав стандартного оснащения входили кожаный салон, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка, обогревы передних сидений, лобового стекла и наружных зеркал заднего вида, светодиодная оптика, камера заднего вида.

В версии Premium опционал был дополнен панорамным люком в крыше, системой контроля "мертвых" зон, системой бесконтактного открывания багажника, атмосферной подсветкой салона, шторками безопасности.

GAC GS5 стоил 2 249 000 - 2 709 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что ближайшей новинкой GAC на нашем рынке станет GS3. Кроссовер представят в Москве 3 июня.