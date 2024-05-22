Toyota может выпустить новый мощный внедорожник под брендом GR

Компания Toyota может выпустить мощный внедорожник GR, который не будет являться "оспортивленной" версией какой-то из текущих моделей, например, как Land Cruiser 300 GR, а будет спорткаром с самого начала. Об этом в беседе с журналом CarExpert заявил руководитель подразделения GR Томоя Такахаси.

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"Моя позиция такова, что в будущем нам будет нужен внедорожник GR, - говорит Такахаси, - Некоторые покупают большой автомобиль, так как у них есть семья или им нужно много свободного пространства", - намекая на то, что такой категории клиентов совсем не чуждо желание погонять.

К тому же, конкуренты предлагают спортивные внедорожники.

Какая модель может быть использована в качестве отправной точки для создания внедорожника Gazoo Racing, Томоя Такахаси не озвучил, отметив лишь то, что у подразделения довольно ограниченные ресурсы, поэтому важно правильно расставить приоритеты.

В настоящее время линейка автомобилей, носящих шильдик GR Sport, довольно широкая. В неё входят: Yaris, Corolla, Yaris Cross, C-HR, Land Cruiser 300. Также есть две "чистокровные" модели GR, созданные с упором на производительность, а не с использованием полумер в виде перенастройки шасси и изменению декора: спорткупе GR86, а также GR Supra, которую признали одной из самых ненадёжных Toyota по вине BMW.

Ранее "РГ" рассказывала, что силами GR может быть возрождён хэтчбек Toyota Starlet.