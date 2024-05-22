Названа стоимость возрожденной «Волги»

Цены на автомобили Volga, производство которых будет налажено на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, в зависимости от модели будут варьироваться в диапазоне от 2,5 до 3,5 млн рублей. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По его словам, стоимость седана С40, который является перелицованным Changan Raeton Plus, составит порядка 2,5 млн рублей.

«Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор», — отметил эксперт.

Также Кадаков спрогнозировал, что кроссовер К30 (Oshan X5 Plus) будет стоить от 2,5 до 3,5 млн рублей, а флагманский К40 (Changan Uni-Z) — от 3,0 до 3,5 млн рублей.

Производство машин Volga начнётся в Нижнем Новгороде на сборочной площадке ГАЗ в 2024 году. Сроки начала продаж автомобилей пока не раскрываются.