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Названа стоимость возрождённой «Волги»

Цены на автомобили Volga, производство которых будет налажено на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, в зависимости от модели будут варьироваться в диапазоне от 2,5 до 3,5 млн рублей. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Названа стоимость возрожденной «Волги»
© Quto.ru

По его словам, стоимость седана С40, который является перелицованным Changan Raeton Plus, составит порядка 2,5 млн рублей.

«Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор», — отметил эксперт.

Также Кадаков спрогнозировал, что кроссовер К30 (Oshan X5 Plus) будет стоить от 2,5 до 3,5 млн рублей, а флагманский К40 (Changan Uni-Z) — от 3,0 до 3,5 млн рублей.

Производство машин Volga начнётся в Нижнем Новгороде на сборочной площадке ГАЗ в 2024 году. Сроки начала продаж автомобилей пока не раскрываются.

Автоновости
Lada
Максим Кадаков
Группа ГАЗ
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