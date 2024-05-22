Раскрыт объем инвестиций в проект новой «Волги»

В компании «Производство легковых автомобилей» которая займётся реализацией проекта Volga, подсчитали, что общий объём инвестиций, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства на площадке в Нижнем Новгороде, обойдётся в 60 млрд рублей.

«Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей», — отметили в компании.

Также сообщается, что для Нижегородской области проект значит возрождение производства собственных легковых автомобилей. При этом уже известно, что под отечественной маркой будут предложены перелицованные китайские модели.

Ранее на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде состоялась премьера семейства отечественных автомобилей Volga. Модельный ряд бренда будет включать в себя седан и два кроссовера, а построены машины на базе китайских Changan.

Во время презентации машины были представлены главе кабмина Михаилу Мишустину. Который резко высказался за отсутствие в машинах отечественных комплектующих, в особенности политика возмутило наличие китайских рулевых колёс.