JAC анонсировал две новинки для России в 2024

Китайский производитель намерен расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт двух новых моделей до конца 2024 года. Никаких дополнительных подробностей в компании, которой в этом году исполняется 60 лет, не привели. Однако не исключено, что речь идёт, помимо прочего, о новых электромобилях.

Никакой дополнительной информации о новинках для нашей страны в компании не раскрыли. По предварительным данным, китайский производитель намерен предложить россиянам электромобиль. На домашнем рынке в его линейку входят «зелёный» седан eJ7, бензиновая версия которого доступна на российском рынке, а также электро-кросс eJS4 и компактный eJS1.

Второй моделью, как ожидается, может стать кроссовер JS7 или JS8. Больше подробностей, как ожидается, в компании раскроют в ближайшее время.

Сегодня легковой модельный ряд марки на российском рынке включает в себя вседорожники JS3 и JS6, лифтбек J7 и пикапы T8, T8 Pro и T9.

Продажи последнего стартовали в нашей стране в середине мая. В движение автомобиль приводит 224-сильный турбомотор, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом», а цены на модель стартуют с отметки 3 399 000 рублей.