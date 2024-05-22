Hyundai выпустит свой первый суперкар. Он будет водородным и очень дорогим

Компания Hyundai готовится выпустить свой первый суперкар в 2026 году, пишет газета The Korea Economic Daily. Это проект, направленный не на получение прибыли, а, скорее, реализуемый для того, чтобы доказать, что водородные авто могут быть перспективны и интересны для рынка.

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Предварительным взглядом можно считать Hyundai N Vision 74. Во всяком случае, серийный водородный суперкар получил кузов типа купе, двери "крыло чайки" и заднеприводную компоновку.

Отдача установки концепта составляла примерно 680 л.с., для серийного автомобиля её доведут до 775 л.с. Разгон до 100 км/ч будет занимать 3 секунды.

Тесты прототипа могут начать уже в августе текущего года. Производство Hyundai N74 будет осуществляться с 2026 по 2028 годы, тираж ограничен 200 экземплярами стоимость 500 млн вон каждый (33,16 млн рублей).