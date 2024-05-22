У кроссовера Exeed TXL появились две новые недорогие версии

В ассортимент включили комплектацию King Edition, которая доступна с двумя двигателями — 1,6-литровым и двухлитровым. С появлением «королевского» варианта стартовая стоимость TXL в Поднебесной снизилась до 129,9 тысячи юаней, или 1,63 миллиона в пересчете на рубли. В России, для сравнения, за кроссовер дочерней премиум-марки Chery просят от 4 250 000 рублей.

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Внешне TXL King Edition почти не отличается от других комплектаций. В список оборудования вне зависимости от выбранного двигателя входят изогнутый кластер с «приборкой» и экраном мультимедийной системы, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Его диагональ — 24,6 дюйма, а толщина — 15 миллиметров. За звук отвечают восемь динамиков Sony.

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Также 4,8-метровый кроссовер оснащен 19-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей с люком, электроприводом двери багажника и полностью светодиодной оптикой с функцией автоматического переключения. Есть камеры кругового обзора, атмосферная подсветка салона и отсек для беспроводной зарядки смартфона.

Самая доступная King Edition предлагается китайцам с 1,6-литровым турбодвигателем, выдающим 201 лошадиную силу и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Вариант подороже приводит в движение двухлитровая «турбочетверка» на 261 силу и 400 Нм в тандеме с восьмидиапазонным автоматом. Привод у кроссовера только передний. Стоит такой TXL 139 900 юаней (1,75 миллиона рублей).

В России TXL обновился в апреле. Он продается с двигателями того же объема, но с полным приводом. Стоимость лежит в диапазоне от 4 250 000 до 4 900 000 рублей без учета различных акций и скидок.