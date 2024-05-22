Evolute зарегистрировал название i-Bat

В открытой базе Роспатента появился охранный документ на товарный знак, отсылающий как будто бы к автомобилю Бэтмена. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», заявку подала российская компания Evolute, производящая электрокары и гибриды в Липецкой области. Причем торговая марка зарегистрирована по классу автомобилей и соответствует логике наименований прочих моделей бренда.

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Это уже третье забавное название, которое хочет закрепить за собой Evolute: так, в середине апреля была подана заявка на регистрацию наименований и логотипов i-Hot и i-Bro, а теперь к ним присоединился и i-Bat. Hot переводится с английского как «горячий» и периодически применяется в отношении «заряженных» автомобилей. Bro — сокращение от brother (брат) и в сленге используется в значении «друг», а Bat — это летучая мышь. Последнее в контексте транспортных средств ассоциируется с «бэтмобилем».

Напомним, под маркой Evolute на Липецком заводе «Моторинвест» выпускают слегка перелицованные (и переименованные) электромобили и гибриды Dongfeng. Они носят названия i-Pro (седан), i-Sky, i-Jet и i-Space (кроссоверы), а также i-Van (минивэн). В «Моторинвесте» называют Evolute «электромобильным брендом номер 1 в России», однако по объемам продаж компания уступает некоторым китайским маркам, электрокары и гибриды которых возят в страну полуофициально, например, Zeekr. По итогам 2023 года Evolute продал в России чуть больше двух тысяч электромобилей и гибридов.

В конце 2023 года «Моторинвест» попал под американские санкции — автопроизводителя включили в так называемый SDN List. Это означает, что американским организациям запрещено вести с ним какие-либо дела, а иностранным компаниям, сотрудничающим с ним, грозят вторичные санкции.