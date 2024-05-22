Спортпрототип BMW M Hybrid V8 стал юбилейным арт-каром

Двадцатый по счёту автомобиль создан в сотрудничестве с одной из самых дорогих современных художниц — Джули Мерету. Придуманная ею раскраска для купе BMW M Hybrid V8 основана на картине Everywhen и сочетает несколько слоёв абстракций. В своём послании кураторы проекта BMW Art Car высоко оценили работу и даже увидели в ней отсылки к «Безумному Максу» и граффити.

© Motor.ru

В Центре Жоржа Помпиду в Париже состоялась публичная премьера двадцатого по счёту арт-кара BMW. На это раз необычную роспись по кузову получил спортпрототип BMW M Hybrid V8, а автором визуальных абстракций стала американская художница Джули Мерету, выбравшая в качестве отправной точки свою монументальную работу Everywhen (2021−2023). Рисунок на машине создан из цифровых снимков картины, нескольких слоёв точечных решёток и черных пятен, что по задумке, должно придать формам большей динамизма.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

«Весь проект BMW Art Car посвящен изобретениям, воображению и расширению границ возможного. Я не думаю об этой машине как о чём-то, что можно выставить в музее. Я думаю о ней как об участнике гонки в „Ле-Мане“. Это перформативная живопись. Мой арт-кар создан в тесном сотрудничестве с автоспортивным и инжиниринговым подразделениями BMW, — говорит Джули — И проект можно будет считать по-настоящему завершенным только после окончания гонки».

15 июня арт-кар выйдет на старт «24 часов Ле-Мана». Но перед этим заедет на озеро Комо в Италии, где пройдет традиционный конкурс элегантности на вилле д’Эсте. Прототип станет частью выставки исторических автомобилей, организованной BMW Group и Grand Hotel Villa d’Este. Притом там будут выставлены и другие арт-кары, в том числе 3.0 CSL от Александра Колдера и Фрэнка Стеллы, BMW 320 Роя Лихтенштейна, культовая M1 Энди Уорхола, а также лемановский V12 LMR Дженни Хольцер и M3 GT2 Джеффа Кунса.