Первый взгляд на концепт BMW Skytop, который выглядит на удивление хорошо

BMW собирается представить концепт Skytop менее чем через неделю на Concorso d\'Eleganza Villa d\'Este, но видео автомобиля уже просочилось в Сеть. Некоторые данные свидетельствуют о том, что сама BMW, возможно, по ошибке опубликовала видео, которое демонстрирует каждый ракурс этого нового концепта до его официальной премьеры.

Судя по тому ограниченному взгляду на интерьер, который мы получаем, концепт, похоже, основан на кабриолете 8-й серии текущего поколения. Однако кузов тут совершенно новый и, возможно, намекает на стилистику будущего флагманского купе бренда.

Передняя часть с длинным капотом явно созданы, чтобы напоминать классические модели прошлого. Передний бампер имеет острый, почти акульий нос. Фирменные «ноздри» вновь стали узкими, распластавшись между узкими передними фарами.

На капоте есть два вентиляционных отверстия, намекающие на наличие ДВС под ним. Это подтверждается наличием двух овальных патрубков выхлопной системы в заднем бампере.

Вид сверху модели с открытым верхом демонстрирует очень цельный дизайн каплевидной формы. Линия, разделяющая вентиляционные отверстия на капоте, продолжается сзади и придает этому автомобилю стильный вид с разделенным задним окном. Между этими линиями вы найдете изгиб Хофмайстера на средней стойке, дверные ручки, встроенные в поясную линию, и потрясающие по дизайну колёсные диски.

Две съемные панели крыши превращают купе в тарга и, предположительно, хранятся в багажнике. Салон выполнен в тёмно-красных тонах и демонстрирует изысканное внимание к деталям. Честно говоря, на наш взгляд, это один из самых красивых BMW за последние несколько лет.

Некоторые детали делают этот автомобиль похожим на серийный. Например, у него есть зеркала заднего вида, салонное зеркало и даже крышечка буксировочного крюка в переднем бампере. Будем надеяться, что все это указывает на то, что BMW будет двигаться в этом стилистическом направлении для будущих моделей.

Официальная презентация концепта Skytop состоится на Concorso d\'Eleganza Villa d\'Este с 24 по 26 мая. Он будет представлен на выставке вместе с M Hybrid Art Car, а также с несколькими классическими моделями.