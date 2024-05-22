Li Auto отложила запуск производства электрического внедорожника

По словам основателя и генерального директора Li Auto Ли Хянга, компания изменила свою стратегию и не стала выводить на авторынок свой первый полностью электрический внедорожник до второго квартала 2025 года. Изменение планов в первую очередь произошло из-за того, что недавно выпущенный электроминивэн Li Mega не смог оправдать ожиданий.

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Бренд Li Auto был основан в 2015 году и выпускал кроссоверы в линейке EREV. Но в 2023 году Ли Хянг начал покорять новый сегмент. По основанным в то время планам, компания должна была до 2025 года начать производство пяти полностью электрических моделей. По словам представителей компании, это было вызвано активными разработками в технологиях быстрой зарядки.

Первая полностью электрическая машина бренда Li Auto была выпущена весной 2024 года. Это был минивэн Mega, габариты которого составляли 5350/1965/1850 мм, а колесная база 3300 мм. Автомобиль оборудовался двумя электродвигателями, мощность которых в сумме составляла 536 Л.С. Запас хода данного электромобиля был выше 700 км.

Изначально автомобиль выпускали в единственной комплектации, цена на которую составляла около 560 тысяч юаней (около 7млн. рублей). По расчетам компании, ежемесячные продажи новинки должны были составлять около 8 000 единиц. Однако ожидания не оправдались. За первый месяц удалось реализовать чуть больше 3 000 машин. Во второй месяц спрос на модель стал еще ниже – чуть больше 1 000 машин. В связи с этим в компании пересчитали ожидаемые объемы продаж и снизили цены на данную модель.

Так, 20 мая была проведена пресс-конференция, на которой глава компании заявил, что первый электрический кроссовер бренда стартует не ранее первой половины 2025 года. До этого в компании заявляли о старте его продаж уже летом 2024 года. Ли Хянг аргументировал отсрочку адаптацией городов под электрокары, в первую очередь необходимостью установки достаточного количества станций быстрой зарядки. По его словам, без выполнения этого требования, у компании есть возможность увеличить количество моделей без увеличения объема продаж.

На вопрос прессы об автомобилях линейки EREV Ли Хянг ответил, что недавно выпущенный Li L6 имеет большой коммерческий успех. Так же немного измененная ценовая политика смогла увеличить спрос на L7, L8 и L9. Более того он отметил, что в ближайшее время цены на эти модели останутся неизменными.