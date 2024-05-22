Lamborghini готовит гибридный суперкар Temerario

Итальянский автопроизводитель в августе покажет новый суперкар под названием Temerario. Известно, что новинка получит вместо старого 5,2-литрового V10 новый V8 объемом 4,0 литра. В компании говорят, что это совершенно новый двигатель, созданный по заказу Lamborghini.

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На данном этапе точные технические характеристики все еще остаются в секрете, но мы знаем, что существующий V8 компании выдает 789 л.с. и 730 Нм максимального крутящего момента. Это делает его гораздо более мощным, чем самый мощный из Huracan, выдававший 631 л.с. и 565 Нм.

По данным Autocar, гибридная силовая установка новинки получит один электродвигатель, который будет установлен в задней части автомобиля. Lamborghini не раскрывает общую мощность гибридной системы, но не исключено, что она может достигать 900 сил.

Хотя Lamborghini еще не подтвердила название нового автомобиля, она недавно подала заявку на торговую марку Temerario и подтвердила, что новинка будет представлен в августе.