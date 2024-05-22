В России представят автодом на базе УАЗа

Компания «Автокемперпром» в пятницу, 24 мая, представит автодом «Навигатор» на базе УАЗа. Фирма продемонстрирует разработку в ходе выставки Caravanex-2024 в Коломне, передает Telegram-канал «Автопоток».

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Отмечается, что за основу взято шасси Патриота с колесной базой 2760 мм. На него водрузили универсальную модульную надстройку собственного производства «Автокемперпрома», она рассчитана на четырех человек. Автодом оснащен, в частности, спальными местами, санузлом, кухней, стиральной машиной. Длина «Навигатора» составляет 5,4 м, ширина — 2,1 м.

«Особенность конструкции — тройная система отопления, то есть «Навигатор» можно использовать в т.ч. в зимний период», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что нижегородской компании «Волга-Трейд» удалось разработать и построить необычный премиальный автодом на базе КамАЗа-43118 6x6. Жилой модуль, установленный на шасси вездехода, рассчитан на длительную экспедицию из четырех человек.