В FAW заявили, что не считают партнерство с "АвтоВАЗом" успехом или провалом

Китайская компания FAW впервые поделилась своим о мнением относительного неудавшегося партнерства с российским автопроизводителем «АвтоВАЗом». Об этом пишет «Авто Mail.Ru» со ссылкой главу офиса FAW Bestune в РФ Ма Гуйчао.

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«На самом деле я не уверен, что об этом сотрудничестве можно говорить как об успехе или провале. Это так сказать стратегическое вещи — сотрудничество с локализованными компаниями — и всем этим занимается головной центр FAW. Я здесь отвечаю за бренд-менеджмент», — заявил он.

«АвтоВАЗ» построил на основе FAW Bestune T77 новый кроссовер Lada X-Cross 5. С июня 2023-го его производство проходило на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Внутри и снаружи модели различались только шильдиками, однако автомобиль «АвтоВАЗа» не дошел до широких продаж. Партию из 170 экземпляров разобрали корпоративные клиенты компании.

В марте сообщалось, что в РФ подешевел FAW Bestune T77. Стандартная Luxury DCT стала стоить 2,5 млн рублей, а топовая Prestige Plus DCT — 2,66 млн рублей.