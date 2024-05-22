В России законодательно запретят засады с камерами-треногами

В министерстве транспорта России согласовали поправки в правила применения дорожных камер на российских дорогах со всеми заинтересованными структурами, в том числе с региональными властями, МВД и бизнесом. В окончательной редакции закона исчезла норма об обязательном соответствии устройств ГОСТу 2016 года, но при этом появилась обязанность делать мобильные камеры заметными издалека.

В документе содержатся правила согласования мест установки дорожных камер, уточняется расстояние между комплексами на дороге, порядок и учёта и другие технические нормы.

В итоге в Минтрансе решили отказаться от вынесения штрафов с динамических дорожных знаков, а также обязательного соответствия камер ГОСТу 2016 года. К слову, против последней нормы выступили регионы, которым пришлось бы отключить до 70% комплексов.

«Если камера не обеспечивает полноту доказательной базы, то невозможно установить, была ли ошибка или нет, что влечет наказание невиновных. В 2016 году ГОСТ сделали добровольным, чтобы у операторов камер и регионов было время на обновление камер. Прошло восемь лет с принятия стандарта, а воз и ныне там», — раскритиковал отказ от нормы эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Одновременно в документе прописана обязанность маркировать автомобили с мобильными дорожными камерами, что позволит водителям замечать их издалека.

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристёгнутых пассажиров

Напомним, сегодня на российских дорогах установлено около 30 тысяч дорожных камер, их число постоянно растёт. При этом сами водители относятся к ним негативно, а ГИБДД и Генпрокуратура неоднократно заявляли, что региональные власти заботятся не о безопасности движения, а о пополнении бюджетов.

Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2024 года.