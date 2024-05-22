Покупка российских электрокаров станет выгоднее

Минпромторг предложил компенсировать до 2 млн рублей покупателям лёгких и средних грузовиков и автобусов на электрической тяге. Размер скидки на легковой электромобиль останется прежним — 925 тыс. рублей, но её хотят давать только на машины с высоким уровнем локализации, то есть на те, которые произведены большей частью в России.

По итогам января−апреля 2024 года рынок электромобилей в России составил 8 742 единицы. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи взлетели втрое. Однако из всех присутствующих на нашем рынке электрокаров только 17% произведены в России, остальные приехали из Китая или попали в РФ по параллельному импорту.

«Можно сказать, что первый этап — привыкание и формирование устойчивого спроса на электротранспорт — у нас пройден», — отметил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Весной 2022 года в Липецке было запущено производство электромобилей Evolure. Осенью того же года конвейер завода «Москвич» начал выпускать электрокары. В прошлом году в серию пошли лёгкие коммерческие электромобили, а в третьем квартале 2024-го, как ожидается, в Удмуртии начнут выпускать «e-Largus», электрическую версию популярного отечественного универсала.

Чтобы спрос на электрокары продолжал расти, Минпромторг его стимулирует — в частности, в программе льготных автокредитов есть отдельный пункт про электромобили. В прошлом году скидка на покупку увеличилась с 625 тыс. до 925 тыс. рублей. Этими деньгами можно оплатить до 35% стоимости машины. Теперь в ведомстве планируют расширить льготу на коммерческий транспорт и автобусы, скидки на которые могут составить 2 млн рублей.

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев предложил предоставлять больше мер поддержки от государства производителям с максимальной локализацией. По его словам, это позволит сделать электромобили доступнее. Министр отметил, что сейчас электрокары покупают в основном богатые люди, которые могут себе их позволить, при этом они ещё и получают солидную скидку.

Средняя стоимость нового электрокара в России — 6 млн рублей, подержанного — 3 млн рублей.