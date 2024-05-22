В Россию привезли новый дешевый седан Chevrolet, который удивит оснащением

В России продолжают продавать Chevrolet Monza — одну из лучших альтернатив LADA Vesta, Hyundai Solaris и других бюджетных седанов. Их возят из Китая буквально все участники рынка: и «частники», и дилеры, и «профессиональные продавцы», а цены на них на одном из классифайдов стартуют от 1 700 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Минимальные 1 700 000 рублей за новую Monza с учетом утильсбора и полного пакета документов просит «профессиональный продавец» из Уфы. Речь идет о машине 2023 года выпуска, которая, по его словам, представлена в богатой комплектации — с беспроводной зарядкой для смартфона, кондиционером, камерой заднего вида, парктрониками, электронным «ручником» с AutoHold, светодиодной оптикой, медиасистемой с Apple CarPlay, кожаным мульти-рулем, встроенным видеорегистратором, люком и другими опциями.

Другой продавец из Уфы, а также «частники» из Москвы и Хасавюрта просят за такой седан на 200 тыс. рублей больше, а в Челябинске и Барнауле он и вовсе стоит минимум 1 930 000 и 1 949 000 рублей соответственно. В Омске и Перми его продают за 1 950 000 рублей, а самые высокие цены на новую «Монцу» установили дилеры из Новосибирска и Екатеринбурга — 2 360 000 и 2 399 000 рублей соответственно.