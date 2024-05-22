Стало известно, будет ли Lamborghini выпускать полностью электрические суперкары

Бренд Lamborghini вместо электрических версий будет развивать гибридные технологии. Об этом заявил руководитель компании Штефан Винкельман, передает Wroom.ru.

© unsplash

Глава итальянской марки отметил, что время полностью электрических суперкаров еще не пришло. Он считает, что «недостаточная эмоциональность», которая не соответствуют впечатляющим паспортным показателям, является основной проблемой сверхбыстрых электромобилей.

Как отмечается, гибридную силовую установку получил новый суперкар производителя. В этом году он придет на смену модели Huracan. Машина оснащена бензиновым двигателем V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами.

Ранее автомобильный производитель Lamborghini решил увековечить звуки 12-цилиндровых двигателей с помощью винила. Бренд в сотрудничестве с Technics записал рев моторов дорогих суперкаров.