Водители начнут получать штрафы из-за жалоб граждан

Разработка мобильного приложения под названием «Народный инспектор» завершена. Система предназначена для фиксации нарушений ПДД с обычных смартфонов и последующей отправки данных в ГИБДД, а работать она будет по всей России. «Стучать» на соседей по потоку смогут все желающие, а функционал системы будет достаточно широким.

Согласно сайту госзакупок, в основу приложения легла столичная система «Помощник Москвы», которая, к слову, признана Верховным судом противозаконной ещё в 2019 году. Отмечается, что программный комплекс был доработан, специальная комиссия приняла работу, а исполнитель получил оплату.

Сегодня при помощи «Помощника Москвы» граждане могут пожаловаться на нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств — на тротуарах, газонах, под запрещающими знаками. Но с запуском «Народного инспектора» функционал системы будет расширен. Предполагается, что россияне смогут фиксировать проезд на красный свет, пересечение сплошной линии разметки, езду по выделенной полосе или обочине, а также опасное вождение. Для этого приложение получит функцию записи видео.

Смартфоны пользователей смогут автоматически фиксировать координаты и время съёмки для отправки полного пакета данных в Госавтоинспекцию и органы местных властей.

Сроки начала масштабного тестирования «Народного инспектора» в Москве и других регионах пока не раскрываются.

Стоит отметить, что минувшей зимой Верховный суд при рассмотрении дела автомобилистки из Красноярска подтвердил собственное решение, согласно которому запрещается использовать для рассылки «писем счастья» мобильные устройства. В том числе смартфоны и планшеты, которые нередко используются для фиксации парковки на газоне.