В России выставили на продажу гибридный суперкар Ferrari 296 GTB

Cреднемоторное купе является подзаряжаемым гибридом. Его шестицилиндровый битурбомотор при трёх литрах рабочего объёма выдаёт 663 л.с. и 740 Н∙м, то есть удельная мощность составляет 221 л.с. И это рекордный показатель для серийных машин.

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А ещё есть электромотор, установленный между бензиновым двигателем и восьмиступенчатым преселективным «роботом». Его отдача — 167 л.с. и 315 Н∙м, так что пиковая мощность гибридной системы составляет 830 л.с.

Время разгона до 100 км/ч — впечатляющие 2,9 секунды. При этом заднеприводный суперкар может вдобавок передвигаться на чистой электротяге, но только на расстояние до 25 километров, так как ёмкость батареи — скромные 7,45 кВт∙ч.

Автомобиль, представленный на платформе «Авито Авто», — 2023 года выпуска, а в его ПТС указан только один владелец. Машина серого цвета, украшенная эффектными жёлтыми полосами, находится в Москве.

Между тем, в продаже появился 17-летний Bugatti Veyron за 185 000 000 рублей. За всю свою жизнь уникальный гиперкар, оснащённый могучим 8-литровым мотором W16 отдачей 1001 л.с., проехал только 18 800 километров.