В Госдуме призвали ввести скидки на М-11, но не для всех

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев выступил с инициативой снижения стоимости проезда по трассе М-11 «Нева» для жителей подмосковных Солнечногорска и Зеленограда. Соответствующее предложение направлено министру транспорта РФ Роману Старовойту.

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«Жители города Зеленограда города Москвы и города Солнечногорска Московской области попали в ситуацию, когда из-за установки государственной компанией “Автодор” пунктов взимания платы за проезд, добраться домой стало возможно только по платной дороге», — заявил чиновник.

Для решения проблемы транспортной доступности городов политик предложил ввести для них скидки за проезд по платнику. Помимо этого, по мнению Гусева, для многодетных, пенсионеров, инвалидов и ветеранов проезд должен быть вовсе бесплатным.

Стоит отметить, что головной отрезок трассы М-11 «Нева» с 15 по 58 км находится в ведении не «Автодора», а «Северо-Западной концессионной компании». Оператор устанавливает тарифы, он же следит за состоянием магистрали.

Ранее были раскрыты сроки окончания строительства последнего участка трассы М-11. В середине 2024 года госкомпания «Автодор» планирует завершить все работы на финальном отрезке скоростной магистрали «Нева», связывающей Москву и Санкт-Петербург. Предполагается, что автомобили поедут дороге не позднее лета этого года.