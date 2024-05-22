Mazda анонсировала обновление моделей Mazda 3 и CX-30 для 2025 года

В рамках соответствия строгим требованиям стандарта выбросов Euro 6e, компания представит новый бензиновый двигатель, который заменит текущий 2,0-литровый мотор мощностью 122 л.с. Подробности рассказываются в статье издания SPEEDME.RU.

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Так, основой для обеих моделей станет новый 2,5-литровый двигатель с технологией e-SKYACTIV G мощностью 137 л.с. Этот мотор будет поддерживать систему мягкого гибрида MHEV 24V (M Hybrid) и функцию старт-стоп «i-STOP», что обещает значительное улучшение экономичности и снижение выбросов.

Кроме того, в линейку войдет более мощный 2,0-литровый e-SKYACTIV X с мощностью 186 л.с., который будет доступен как с шестиступенчатой механической, так и с автоматической коробкой передач. При этом привод будет только на передние колеса, в то время как полный привод останется только у самой мощной версии.