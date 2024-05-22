Mazda MX-5 получила юбилейную версию Miata Cup

Недавний рестайлинг затронул фары, колеса и задние фонари, а также добавил новый цвет кузова. В салоне появились новые материалы, установлен 8,8-дюймовый экран и безрамное зеркало заднего вида.

Но в честь 23-летия существования Miata Cup, старейшей гонки на Филиппинах, японский автопроизводитель выпустил эксклюзивную версию модели. Основой для нее стала версия MX-5 Black Top Black Leather, которую дополнил местный художник Джейки Эванжелиста, вдохновляясь миром автоспорта.

Как пишет SPEEDME.RU, экстерьер автомобиля выполнен в цвете Aero Grey с белыми передним и задним бамперами, дополнен белыми, черными и серыми наклейками. Оранжевый цвет выделяется на корпусах зеркал и боковых надписях. В интерьере встречается номерная табличка из сатинированного алюминия.

Mazda MX-5 Miata Cup 23rd Anniversary Edition оснащена 2.0-литровым атмосферным бензиновым двигателем SKYACTIV-G мощностью 184 л.с. и максимальным крутящим моментом 205 Нм. Сочетание с шестиступенчатой механической коробкой передач позволяет разгоняться до 97 км/ч всего за 6,5 секунд.