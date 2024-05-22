Ford внедряет ИИ для повышения качества продукции

В прошлом году затраты компании на гарантийное обслуживание достигли $1,9 миллиарда, что мотивировало поиск эффективных решений. А уже в январе текущего года на заводе Van Dyke Electric Powertrain Center была внедрена система искусственного интеллекта — Mobile Artificial Intelligence Vision System, которая продемонстрировала свою эффективность в устранении дефектов.

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Как уточняет SPEEDME.RU, система использует смартфон, камера которого фотографирует установленные на деталях резиновые уплотнительные кольца. Затем снимок сравнивается с 30 эталонными изображениями в облаке, которые демонстрируют правильное и неправильное размещение колец. Анализ занимает всего две секунды, и при обнаружении ошибки производственная линия останавливается.

На данный момент система внедрена на 325 станциях в 20 заводах Ford по всему миру и проводит проверки 463 различных типов производственных операций. В прошлом году система выполнила более 60 миллионов инспекций, что способствовало значительному снижению числа дефектов. Например, в апреле этого года не было зафиксировано ни одного дефекта с уплотнительными кольцами, в то время как годом ранее ежемесячно обнаруживалось в среднем 40 дефектных насосов.