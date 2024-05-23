В дилерских центрах снова появились Lada Largus

Серийные Lada Largus ижевской сборки начали поступать к дилерам. Об этом сообщает паблик «На заводе Ижевск» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Первые серийные Lada Largus уже заняли свое почетное место в выставочном зале главного дилерского центра «Иж-Лада». Продажи ижевских автомобилей пока еще не начались, но составить впечатление об ижевском Lada Largus можно уже сегодня», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus 15 мая 2024 года. Первыми выпущенными автомобилями в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего АвтоВАЗ выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.