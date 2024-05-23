Great Wall предложит россиянам новый кроссовер Wey 07

Китайский концерн намерен расширить линейку бренда Wey за счёт нового флагманского вседорожника с гибридной силовой установкой. Предполагается, что модель будет сертифицирована в нашей стране в июле, а российский дебют автомобиля состоится в III квартале 2024 года.

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В салоне смогут разместиться шесть человек. Габариты машины составляют 5156 х 1980 х 1805 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3050 мм, а дорожный просвет — 180 мм.

На домашнем рынке вседорожник оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 154 лошадиные силы и двухступенчатой трансмиссии DHT.

По умолчанию агрегаты сочетаются с единственным электромотором на задней оси, выдающем 330 сил и 523 Нм крутящего момента. Он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды, а на одном заряде 35-киловаттного аккумулятора он способен проехать до 153 км.

Топовая модификация модели оборудована двумя электромоторами, по одному на каждой оси. До «сотни» такая машина ускоряется за 4,9 секунды, а питаются агрегаты от батареи ёмкостью 44,5 кВтч, обеспечивающего запас хода до 180 км.

Все подробности о ценах и комплектациях Wey 07 для российского рынка будут раскрыты в ближайшее время.