Renault представила мобильный врачебный кабинет

Концепт U1st Vision демонстрирует возможности архитектуры FlexEVan и может быть адаптирован под разные нужды. Фактически это многофункциональная платформа сервисов шаговой доступности, будь то киоск самообслуживания, мастерская по ремонту велосипедов или что-то ещё. К примеру, в версии Health pop-up фургончик соберет и проанализирует медицинские данные, а врач окажет необходимую помощь вне поликлиники или больницы.

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Консорциум Software République, в который входят семь французских компаний, в том числе Renault Group, представил на выставке стартапов VivaTech в Париже концепт U1st Vision (You First Vision). Похожий на развозной фургончик электрокар выступает демонстратором многофункциональной платформы сервисов шаговой доступности. Его можно использовать как киоск самообслуживания или мастерскую по ремонту велосипедов. Либо превратить в передвижной врачебный кабинет для районов с ограниченным доступом к здравоохранению — их ещё называют «медицинскими пустынями».

© Renault

© Renault

© Renault

Базируется U1st на «тележке» FlexEVan и в версии с модулем Health pop-up оснащен 21 системой сбора и анализа медицинских данных — заявлен даже помощник-аватар с искусственным интеллектом. Такие машины подойдут для профилактики, диагностики и мониторинга заболеваний, причем благодаря современным технологиям необходимую информацию медицинский модуль сможет получать дистанционно, с носимых устройств, в режиме 24/7 (недаром в партнерах указан производитель смарт-часов Withings). Уровень обслуживания при этом останется как в обычной больнице, а личные данные будут надежно защищены встроенными системами безопасности.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

Будущее U1st Vision, как и предыдущего концепта H1st Vision, пока туманное. Кроссовер тоже был напичкан десятками инновационных решений, и некоторые из них действительно были очень любопытными. К примеру, системы распознавания лица и походки, привязанные к сохраненным профилям водителя; виртуальный аватар-помощник и иммерсивная аудиосистема от Жан-Мишель Жарра и Arkamys, погружающая каждого из пассажиров в собственный «звуковой кокон».