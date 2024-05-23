В Госдуме ждут список запрещенных для водителей лекарств

В Госдуме ждут список запрещённых для водителей лекарств
Депутаты ожидают от МВД и Минздрава уточнения относительно законопроекта о запрете для автомобилистов принимать ряд лекарственных препаратов. При этом саму инициативу, предполагающую лишение водительских прав за так называемое лекарственное опьянение чиновники одобряют.
По словам главы думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева, концептуально законопроект не вызывает претензий, однако при его рассмотрении необходимо учитывать множество деталей и нюансов, также следует дождаться чёткого перечня препаратов, которые являются противопоказанием для вождения.
Помимо этого, нужно учитывать, что средства, способные вызвать у водителей состояние опьянения, кто-то принимает по рекомендации специалиста, а кто-то — злоупотребляет ими.
«Второй вопрос, который возникает сразу же: а чем мы это будем проверять, какие аппараты, какие тесты использовать, чтобы определить допустимый уровень тех препаратов, точный список которых мы ожидаем от Минздрава», — пояснил политик.
Также он отметил, что для применения сурового наказания сама процедура освидетельствования водителей должна быть максимально прозрачной.