В Госдуме ждут список запрещенных для водителей лекарств

Депутаты ожидают от МВД и Минздрава уточнения относительно законопроекта о запрете для автомобилистов принимать ряд лекарственных препаратов. При этом саму инициативу, предполагающую лишение водительских прав за так называемое лекарственное опьянение чиновники одобряют.

© Quto.ru

По словам главы думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева, концептуально законопроект не вызывает претензий, однако при его рассмотрении необходимо учитывать множество деталей и нюансов, также следует дождаться чёткого перечня препаратов, которые являются противопоказанием для вождения.

Помимо этого, нужно учитывать, что средства, способные вызвать у водителей состояние опьянения, кто-то принимает по рекомендации специалиста, а кто-то — злоупотребляет ими.

«Второй вопрос, который возникает сразу же: а чем мы это будем проверять, какие аппараты, какие тесты использовать, чтобы определить допустимый уровень тех препаратов, точный список которых мы ожидаем от Минздрава», — пояснил политик.

Также он отметил, что для применения сурового наказания сама процедура освидетельствования водителей должна быть максимально прозрачной.