В Минпромторге рассказали, составят ли конкуренцию российские автомобили китайским

Глава Минпромторга Алиханов: российские машины составят конкуренцию китайским
Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что российский автопром сможет составить конкуренцию китайскому при ряде условий. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.
По словам Алиханова, отечественный автопром находится в тяжелом положении из-за того, что иностранные инвесторы не выполнили свои обязательства и покинули рынок. Глава Минпромторга считает, что в стране нужно локализовать автозаводы и «возродить» поставщиков расходников для отрасли. Алиханов отметил, что многих из них «выбили» с рынка. Таким образом России удастся составить конкуренцию Китаю, считает он.
До этого сообщалось, что Китай должен повысить импортные пошлины на большие бензиновые автомобили до 25% в ответ на рестрикции в отношении электромобилей со стороны США и ЕС. Такое предложение озвучил эксперт госучреждения по автомобильным исследованиям Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) Лю Бин. По его словам, тариф 25% будет соответствовать правилам ВТО и поможет сбалансировать внутренний и мировой авторынки. Также эта мера подстегнет внедрение экологичного транспорта в рамках политики низкоуглеродного развития страны.