Новый BAIC Beijing BJ30 поступил в продажу и оказался дешевле конкурентов

В новом поколении паркетник заметно подрос. Модель доступна как только с ДВС, так и с гибридной установкой. При этом полный привод предусмотрен исключительно для бензоэлектрического варианта.

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Кроссовер BAIC Beijing BJ30 второй генерации раскрылся на сертификационных фото еще осенью 2023-го. Публичную премьеру модель справила в апреле года нынешнего на Пекинском автосалоне, и тогда же в Китае был открыт прием предварительных заказов. Ну а теперь на родине опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, предыдущий SUV в строю с 2020-го, причем он не был оригинальной моделью: индекс BJ30 присвоили паркетнику BJ20, который пережил масштабный рестайлинг («двадцатка» дебютировала в 2015-м).

У кроссовера и прежде был брутальный облик, но в новом поколении его облагородили. А в целом «второй» Beijing BJ30 сделан по рецепту Haval Dargo и Jetour T2 (в Китае это Haval DaGou и Jetour Traveler): у него «внедорожный» дизайн, хотя это обычный паркетник с несущим кузовом.

Модель заметно подросла. Длина новинки составляет 4730 мм против 4505 мм у предшественника, ширина увеличилась на 55 мм до 1910 мм, высота вместе с рейлингами – 1790 мм, колесная база – 2820 мм (+145 мм). Но, несмотря на габариты, BJ30 строго пятиместный. Паспортный дорожный просвет – 215 мм.

Кроссовер предложен в пяти комплектациях. Три из них имеют бензиновую турбочетверку 1.5 мощностью 188 л.с. (305 Нм), семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и передний привод. Остальные варианты – гибриды HEV с фирменной установкой Magic Core. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 (158 л.с., 235 Нм), электродвигатель мощностью 177 л.с. и трансмиссию DHT. При этом самый дорогой гибридный Beijing BJ30 получил полный привод – на задней оси такого кроссовера установлен отдельный 75-сильный электромотор. Совокупная отдача переднеприводного гибрида – 334 л.с. и 550 Нм, полноприводного – 409 л.с. и 685 Нм.

В списке оборудования базового паркетника значатся: светодиодные фары и фонари, 18-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система с тачскрином на 14,6 дюйма, обычный круиз-контроль, камера заднего вида, задний парктроник. Начиная со второй по старшинству версии появляются панорамная крыша, подогрев передних кресел, передние датчики парктроника, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Самые дорогие чисто бензиновый и гибридный BJ30 – это еще диодные противотуманки, 19-дюймовые колеса, вентиляция передних сидений, память настроек водительского кресла.

Цена нового BAIC Beijing BJ30 только с ДВС лежит в диапазоне от 99 900 до 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,24 млн – 1,49 млн рублей по актуальному курсу. Гибрид стоит 125 900 – 136 900 юаней (около 1,56 млн – 1,7 млн рублей). Конкуренты дороже: за Haval Dargo просят минимум 123 900 юаней (1,54 млн рублей), Jetour T2 стоит от 139 900 юаней (1,74 млн рублей).

Для России ни старый, ни новый BJ30 не анонсировали. Впрочем, калининградский Автотор активно развивает модельный ряд BAIC, так что впоследствии этот кроссовер вполне может добраться и до нашего рынка.