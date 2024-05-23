В России тестируют новый двигатель мощностью 653 силы

Прежде ТМЗ делал только агрегаты мощностью 450 л.с. Новый двигатель 8807.10 выдаёт на 20 л.с. больше: у него пара турбокомпрессоров, чугунные головки цилиндров и электронная система управления. В апреле новинка прошла приёмо-сдаточные испытания со стороны производителя комбайнов компании «Гомсельмаш».

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Новый двигатель установили на кормоуборочный комбайн «Гомсельмаша». С июня 2022 года машина работала на уборке кукурузы. По отзывам эксплуататоров, мотор по своим характеристикам не уступает импортным конкурентам. В апреле агрегат прошёл приёмо-сдаточные испытания.

«Была проведена контрольная переборка, микрометраж некоторых деталей. Определяющие мощность и ресурс двигателя компоненты, в том числе чугунные головки цилиндра, поршни, гильзы цилиндра, в хорошем состоянии», — рассказал заместитель главного конструктора ПАО «ТМЗ» Александр Шевцов.

И продолжая тему комтранса. К своему 80-летию марка МАЗ представит юбилейный тягач. Особенный тираж будет отличаться фирменной окраской — это вишнёвый «металлик». При этом, как стало известно редакции Quto, дилеры готовы отдавать такие машины по весьма привлекательной цене.