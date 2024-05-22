Описано влияние ИИ на автомобили

Футурист Аллан Грейн в своей статье на HackerNoon рисует картину «трансформационного» влияния ИИ на автомобильную промышленность. Перспективы неоспоримы: самоуправляемые автомобили повышают безопасность, уменьшают количество пробок и обеспечивают мобильность тем, кто не может водить машину. А такие функции, как помощь при движении и самостоятельная парковка, уже становятся обычным явлением.

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Даже Илон Маск считает свои Tesla «роботами на колесах», подчеркивая свою веру в будущее, в котором будут доминировать автономные автомобили. Его уверенность настолько велика, что он, как сообщается, пригрозил совету директоров Tesla, что будет уделять приоритетное внимание развитию искусственного интеллекта и робототехники.

Миллионы людей разделяют оптимизм Маска, пишет Грейн, считая, что ИИ может сделать дороги более безопасными. Передовые датчики, обработка данных в реальном времени и машинное обучение обещают более быстрые и точные решения, чем у водителей-людей.

Влияние ИИ распространяется не только на вождение. Он оптимизирует производство с помощью предиктивного обслуживания и контроля качества, а также персонализирует автомобильные функции.

Однако перед широким внедрением остаются серьезные препятствия. Системам искусственного интеллекта сложно справиться с различными и непредсказуемыми дорожными условиями, отмечает Грейн. Несколько аварий электромобилей, связанных с системами помощи водителю в плохую погоду, иллюстрируют эту проблему.

Хотя ИИ дает неоспоримые преимущества в плане безопасности, его способность справляться с непогодой и небезопасными дорогами нуждается в улучшении. Также остро стоят вопросы регулирования. Правительства и лидеры отрасли пытаются решить вопросы ответственности при авариях автономных автомобилей.

Несмотря на эти проблемы, будущее ИИ в автомобилях остается «захватывающим».