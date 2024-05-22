6 важных автомобилей из будущего

Вызывающие концепт-кары к моменту производства оказываются разочаровывающе урезанными, а некоторые вовсе не доходят до серии. Автомобили в этой подборке — не просто полёт фантазии, производители уже подтвердили, что они встанут на конвейер в ближайшее время. Дизайн большинства из них либо уже финальный, либо несильно будет отличаться от продемонстрированных прототипов. Всё это означает, что автомобили — новая эра автомобильного мира, которая вот-вот наступит.

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BMW M5 Touring

Гибридный M5 Touring будет создан на базе абсолютно новой 5-й серии G60. Производство начнётся в четвёртом квартале 2024 года, а в начале 2025 года будет дан старт продажам. Подключаемый гибрид с двигателем V8 аналогичный флагманскому кроссоверу XM будет выдавать 718 л.с. и 1030 Нм крутящего момента, которые будут передаваться на все четыре колеса. Сообщается, что новая модель будет весить 2435 кг, что делает её самой тяжёлой среди всех поколений M5.

Баварцы показали тизер двух новых гибридов M5 Sedan и M5 Touring буквально на днях. BMW M5 G90 будет визуально отличаться от обычного 5-Series благодаря переработанному обвесу. Автомобиль получил более широкие крылья, более глубокие бамперы и диффузор с четырьмя выхлопными патрубками.

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Dodge Charger Daytona

Компания Dodge закрепила за собой статус легенды на арене маслкаров, и она станет одним из первых брендов, который отправится в погоню за такой же славой с электрической силовой установкой. Двухдверный Charger Daytona должен появиться в конце 2024 года, а четырёхдверные модели — в 2025 году. Внешне Charger Daytona не сильно отличается от бензинового Challenger. Но в движение автомобиль будет приводить уже не грохочущий V8, а электромоторы совокупной мощностью более 600 л.с. Режимы Donut и Drift, а также искусственный звук выхлопа попытаются компенсировать отсутствие традиционного силового агрегата.

6 моделей, которые будут заменены электромобилями

Dodge впервые показал фотографии нового Dodge Charger Daytona

Электромобили, которые покорят рынок

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Mercedes-Benz G 580

Легендарный Mercedes-Benz G-Class долгое время ассоциировался с мощностью V8, но электрическая версия изменит эту ситуацию. Внешне он останется прежнем: те же квадратные черты и стиль. Но новый G 580 с технологией EQ будет использовать полностью электрическую трансмиссию. Внедорожник, появление которого ожидается в 2024 или 2025 году, оснащён четырьмя независимо управляемыми электромоторами, что позволяет использовать систему полного привода с электроприводом. На старте продаж серийная версия будет называться G 580 с технологией EQ, поскольку Mercedes пересматривает свою сложную номенклатуру, ранее он был представлен под именем EQG.

В Россию привезут электрический Mercedes-Benz G-класс

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Lamborghini Lanzador

Итальянский производитель станет одним из последних, кто присоединится к полностью электрической вечеринке. Lamborghini ассоциируется с мощными бензиновыми силовыми установками. Однако электрокар появится в модельном ряду в 2028 году. Выразительный дизайн Lanzador — это чистый Lamborghini. Автомобиль получится ни суперкаром, ни кроссовером, а чем-то средним. Два электромотора в совокупности будут выдавать более 1300 л.с. Lanzador — это то, что ожидается от Lamborghini в эпоху электрокаров. По крайней мере, внешне.

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Porsche 718 Boxster EV

О том, что Boxster перейдёт на полностью электрическую силовую установку, известно уже несколько лет. Недавние шпионские снимки позволяют предположить, что дизайн глобально не изменится, как и то, что скрывается под ним. Но это хорошо для Porsche: 911-й подвергался лишь незначительным обновлениям стиля на протяжении многих лет, и его популярность никогда не ослабевала. Перед меньшим Boxster EV стоит непростая задача — обеспечить удовольствие от вождения, присущее родстерам Porsche, перейдя при этом на электротягу. Это должен быть самый быстрый Boxster в истории, а расположение батарей должно помочь ему сохранить динамику среднемоторной модели. Ожидается, что Boxster EV будет представлен в конце 2024 года в качестве модели 2025 года.

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Volkswagen ID. GTI

В прошлом году генеральный директор Volkswagen Томас Шафер заявил, что серийная версия ID. GTI поступит в продажу в начале 2027 года, а его презентация состоится в 2026 году. Он перенесёт легендарную модель Golf в эру электромобилей. Некоторые детали модернизированы, но характерные элементы стиля Golf остались неизменными. Автомобиль будет создан на модульной платформе MEB и будет представлять из себя спортивный автомобиль, подходящий для повседневного использования в эпоху электромобилей. Единственный электромотор должен передавать мощность на передние колёса, а блокировка дифференциала передней оси с электронным управлением не даст хэтчу стать ручным.