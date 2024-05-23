В Белоруссии стартовал выпуск электрических мотовелосипедов

Модель представляет собой электрический велосипед на мотоциклетных колёсах. Съёмная батарея заряжается от обычной сети, а запаса энергии хватает, чтобы проехать до 40 километров. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, сообщает агентство БЕЛТА.

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«Мы полностью спроектировали этот велосипед, сделали свою раму. Сейчас проходим сертификационные испытания. Если всё будет хорошо, в следующем году откроем продажи», — рассказал директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.

Кроме того, глава предприятия отметил, что сейчас уровень локализации городских велосипедов достигает 72%, а особое внимание уделяется повышению уровня локализации мотоциклов. К примеру, популярной модели Minsk D4 125.

На заводе хотят организовать производство мотоциклетных рам, после чего уровень локализации достигнет 70%. Но это — с учётом двигателя внутреннего сгорания, который сейчас осваивает Минский моторный завод.

Между тем, концерн Great Wall рассекретил свой первый мотоцикл. Китайский автогигант представил свой новый суббренд Souo, под которым будет продаваться мототехника. Первенцем модельного ряда марки стал большой круизёр.