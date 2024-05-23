Китай увеличил экспорт автомобилей в Россию на треть

С января по апрель китайские компании нарастили поставки автомобилей в Россию более чем на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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За четыре месяца в РФ было поставлено 237,1 тысяча легковых автомобилей - это на 37% больше, чем годом ранее, когда китайцы импортировали 173,7 тысячи авто.

Ситуация по месяцам следующая: в январе из КНР было ввезено 54,1 тысячи авто, в феврале объём несколько упал - до 44,8 тысячи авто, однако далее наметилась тенденция к увеличению: март - поставлено 58,9 тысячи авто, в апреле - до 79,4 тысячи машин, что является максимальным значения объёма экспорта с ноября 2023 года.

В денежном выражении объём поставок за четыре месяца достиг 3,5 млрд долларов, рост составил 27,5% китайского автомобильного экспорта России за первые четыре месяца этого года выросли на 27,5% и составили 3,5 миллиарда долларов. Из них только за апрель поставки составили 1,2 миллиарда долларов, что на 22,7% больше прошлого апреля.

Россия является для Китая лидером по экспорту - 14,7%, на втором и третьем местах - Мексика и Бразилия, на которые приходится 7,4% и 6,6%.