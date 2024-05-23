Jeep Avenger обзавелся полным приводом

Состоялся дебют новой версии модели Avenger с приставкой 4xe в названии, где «4» указывает на привод на все четыре колеса, а «e» — на электрифицированную силовую установку, в данном случае это «мягкий» гибрид. Как и ожидалось, от моноприводных модификаций Avenger 4xe отличается яркими акцентами в экстерьере, в частности, на капоте и бампере. Кроме того, у него внедорожные шины и рейлинги на крыше.

© Motor.ru

Гибридная силовая установка состоит из бензиновой «турботройки» объемом 1,2 литра мощностью 136 лошадиных сил, которая через шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениям передает крутящий момент на переднюю ось, и двух электромоторов мощностью 28 лошадиных сил каждый. Один из них установлен спереди, а второй — сзади. Jeep приводит динамические характеристики: с места до 100 километров в час гибридный Avenger разгоняется за 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 195 километров в час.

© Jeep

© Jeep

© Jeep

© Jeep

На скорости до 30 километров в час система работает в режиме 4×4 с равномерным распределением мощности между осями, а в диапазоне от 30 до 90 километров в час переходит на передний привод, при этом задний электромотор подключается к работе при необходимости. Ну, а на скорости свыше 90 километров в час привод только передний для экономии топлива. Предусмотрены четыре ездовых режима: Auto, Sport, а также два внедорожных — для движения по снегу (Snow) и песку или грязи (Sand & Mud).

Jeep расширил внедорожные возможности полноприводного Avenger по сравнению с моноприводным: клиренс увеличен на 10 миллиметров, до 210 миллиметров, глубина преодолеваемого брода составляет 400 миллиметров, больше стали углы въезда и съезда. Из дополнительной защиты предусмотрены пластиковые накладки на арки, а сиденья обтянуты водонепроницаемым материалом.

Цены пока не объявлены, но, по предварительным оценкам, Avenger 4xe будет стоить более 40 тысяч евро (3,9 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Старт продаж намечен на конец 2024 года.

Напомним, Avenger — это самый маленький кроссовер Jeep в актуальной модельной линейке марки, и он ориентирован на европейский рынок. Модель предлагается с разными силовыми установками — бензиновой, гибридной и электрической, но до сих пор полного привода у нее не было.